Unterföhring (ots) -"Ich bin ganz ehrlich - ich hatte es nicht vor, hier selber zu kochen", sagt Steffen Henssler leicht genervt. Tim Raue gibt sich kämpferisch: "Jetzt gibt's voll auf die Fresse: Süße, Säure, Schärfe. Und zwar so, dass es knallt am Gaumen."Sterne-Koch Frank Rosin kommt am Mittwoch, 10. Dezember, zum Halbfinale in die SAT.1 Kochshow "The Taste" - und dreht alles um. Statt der Kandidaten müssen die Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue in der ersten Kochrunde an den Herd und einen Löffel zubereiten. Höchstschwierigkeit: Der Löffel muss Frank Rosins Gaumen überzeugen. Die Löffel-Legende lachend: "Das ist so obergeil, euch allen richtig einen mitzugeben heute. Ich liebe es, Freunde zu verlieren."Wer gewinnt, wird von Frank Rosin belohnt und kann einen seiner Kandidaten direkt ins Finale schicken."The Taste" - das Halbfinale am Mittwoch, 10. Dezember, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn. Die Show wird moderiert von Angelina Kirsch und produziert von RedSeven Entertainment.Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taubert / Isabella Toennesemail: elisa.taubert@seven.one / isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6174397