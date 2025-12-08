Verhaltener Wochenauftakt: IBM und L'Oréal sorgen für Schlagzeilen

Makroökonomischer Überblick:
Deutschlands Industrieproduktion überraschte im Oktober mit einem kräftigen Plus von 1,8 % gegenüber dem Vormonat. Ein deutlicher Kontrast zu den erwarteten Rückgängen und ein Hoffnungsschimmer für die konjunkturelle Stabilisierung. Parallel meldete China den größten Handelsüberschuss seit Juni: Mit 111,7 Mrd. US-Dollar übertraf das November-Saldo die Prognosen klar. Vor allem die Exporte legten mit 5,9 % im Jahresvergleich spürbar zu und signalisieren eine robuste Nachfrage trotz globaler Unsicherheiten.
Im Fokus:
L'Oréal zeigt sich im frühen Handel schwächer. Hintergrund ist die Ankündigung, den Anteil am Schweizer Dermatologiespezialisten Galderma von 10 % auf 20 % zu verdoppeln. Der Schritt soll die Position im lukrativen Markt für ästhetische Medizin stärken. Die Transaktion, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll, macht L'Oréal zum größten Aktionär und eröffnet neue Forschungskooperationen. Kurzfristig belasten jedoch die Kosten und die Aussicht auf regulatorische Freigaben die Aktie.
IBM steht ebenfalls im Rampenlicht: Der US-Technologiekonzern befindet sich laut Medienberichten in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent für rund 11 Mrd. US-Dollar. Mit dem Deal will IBM seine Position im Bereich Echtzeitdaten und KI-Anwendungen ausbauen. Ein strategischer Schritt, der die jüngste Fokussierung auf Cloud- und KI-Dienste unterstreicht. Die Aktie reagiert vorbörslich vorerst leicht schwächer.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2ZTH
|22,53
|26283,965534 Punkte
|10,65
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG65JX
|21,41
|21902,213882 Punkte
|11,2
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5FVT
|10,85
|22964,393654 Punkte
|22,09
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG75YA
|5,35
|23519,106466 Punkte
|44,51
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4WBW
|48,49
|19193,629308 Punkte
|4,96
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2025; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Börse AG
|Call
|UN09M6
|0,31
|265,00 EUR
|11,8
|17.06.2026
|DAX
|Put
|UN0VUA
|4,02
|24000,00 Punkte
|27,67
|16.01.2026
|S&P 500 Index
|Call
|UG9SND
|0,28
|7500,00 Punkte
|29,91
|20.03.2026
|Caterpillar Inc.
|Call
|UN083S
|4
|650,00 USD
|5,9
|17.06.2026
|Boeing Co.
|Call
|UN1G08
|1,41
|190,00 USD
|9,33
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2025; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Legrand S.A.
|Long
|UG3UN3
|13,95
|64,427625 EUR
|2
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H4J
|8,78
|18029,912136 Punkte
|4
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UG0GUB
|5,81
|93,693459 EUR
|5
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Long
|UG37D8
|1,33
|126,75094 USD
|5
|Open End
|Strategy Inc.
|Long
|UG8GNV
|0,89
|119,433276 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2025; 10:15 Uhr;
