Verhaltener Wochenauftakt: IBM und L'Oréal sorgen für Schlagzeilen

Die Stimmung an den Märkten bleibt zum Wochenauftakt verhalten. Der DAX zeigt sich leicht im Plus und versucht, die Marke von 24.000 Punkten nachhaltig zu überschreiten. Aus den USA kommen ebenfalls freundliche Signale, die Indikationen zeigen ein leichtes Plus. In Asien herrscht dagegen Stillstand: Der Nikkei präsentiert sich nahezu unbewegt.

Makroökonomischer Überblick: Deutschlands Industrieproduktion überraschte im Oktober mit einem kräftigen Plus von 1,8 % gegenüber dem Vormonat. Ein deutlicher Kontrast zu den erwarteten Rückgängen und ein Hoffnungsschimmer für die konjunkturelle Stabilisierung. Parallel meldete China den größten Handelsüberschuss seit Juni: Mit 111,7 Mrd. US-Dollar übertraf das November-Saldo die Prognosen klar. Vor allem die Exporte legten mit 5,9 % im Jahresvergleich spürbar zu und signalisieren eine robuste Nachfrage trotz globaler Unsicherheiten. Im Fokus: L'Oréal zeigt sich im frühen Handel schwächer. Hintergrund ist die Ankündigung, den Anteil am Schweizer Dermatologiespezialisten Galderma von 10 % auf 20 % zu verdoppeln. Der Schritt soll die Position im lukrativen Markt für ästhetische Medizin stärken. Die Transaktion, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll, macht L'Oréal zum größten Aktionär und eröffnet neue Forschungskooperationen. Kurzfristig belasten jedoch die Kosten und die Aussicht auf regulatorische Freigaben die Aktie. IBM steht ebenfalls im Rampenlicht: Der US-Technologiekonzern befindet sich laut Medienberichten in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent für rund 11 Mrd. US-Dollar. Mit dem Deal will IBM seine Position im Bereich Echtzeitdaten und KI-Anwendungen ausbauen. Ein strategischer Schritt, der die jüngste Fokussierung auf Cloud- und KI-Dienste unterstreicht. Die Aktie reagiert vorbörslich vorerst leicht schwächer.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/X-DAX Bear UG2ZTH 22,53 26283,965534 Punkte 10,65 Open End DAX/X-DAX Bull UG65JX 21,41 21902,213882 Punkte 11,2 Open End DAX Bull UG5FVT 10,85 22964,393654 Punkte 22,09 Open End DAX/X-DAX Bull UG75YA 5,35 23519,106466 Punkte 44,51 Open End DAX Bull UG4WBW 48,49 19193,629308 Punkte 4,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Börse AG Call UN09M6 0,31 265,00 EUR 11,8 17.06.2026 DAX Put UN0VUA 4,02 24000,00 Punkte 27,67 16.01.2026 S&P 500 Index Call UG9SND 0,28 7500,00 Punkte 29,91 20.03.2026 Caterpillar Inc. Call UN083S 4 650,00 USD 5,9 17.06.2026 Boeing Co. Call UN1G08 1,41 190,00 USD 9,33 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Legrand S.A. Long UG3UN3 13,95 64,427625 EUR 2 Open End DAX Long UG6H4J 8,78 18029,912136 Punkte 4 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 5,81 93,693459 EUR 5 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Long UG37D8 1,33 126,75094 USD 5 Open End Strategy Inc. Long UG8GNV 0,89 119,433276 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2025; 10:15 Uhr;

