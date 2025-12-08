Münster (ots) -Die bundesweite Nikolaus-Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49 am vergangenen Mittwoch (3. Dezember) und Samstag (6. Dezember) machte gleich zwei Nordrhein-Westfalen zu Millionären. Die Glückspilze stammen aus dem Rhein-Kreis Neuss und dem Raum Hamm.Drei MillionäreMit nur drei Richtigen wurden die beiden Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen zusammen mit einem weiteren Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg zum Millionär. Von den sechs gezogenen Gewinnzahlen 15, 26, 27, 33, 35 und 37 hatten die beiden WestLotto-Kunden wie auch der andere Tipper jeweils drei korrekte Ziffern und haben damit die Gewinnklasse 8 erzielt. Die drei Glückspilze erhalten jeweils 1.000.000 Euro.Nikolaus-Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49Die Neu-Millionäre hatten ihre Tippreihen in Verbindung mit der Nikolaus-Sonderauslosung bei LOTTO 6aus49 gespielt: Diese Möglichkeit gibt es nur einmal im Jahr. Unter allen Tipps, die bei den Ziehungen am Mittwoch (3. Dezember) und Samstag (6. Dezember) drei Richtige erzielten, wurden bundesweit dreimal eine Million Euro ausgelost. Zudem gab es für 1.000 weitere Spielteilnehmer einen Gewinn in Höhe von 1.000 Euro. Davon gingen 235 nach Nordrhein-Westfalen.Weitere HochgewinneBei den Ziehungen am vergangenen Wochenende gab es fünf weitere Hochgewinne bei der Zusatzlotterie SUPER 6 in Nordrhein-Westfalen. Die Summe von 100.000 Euro wird im Rhein-Erft-Kreis, im Kreis Kleve und den Räumen Wuppertal, Bielefeld und Dortmund für Treffer im ersten Rang der Zusatzlotterie ausgezahlt.JackpotDa bundesweit kein Spielteilnehmer die oberste Gewinnklasse erzielen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Mittwoch (10. Dezember) auf rund 25 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App sowie unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6174428