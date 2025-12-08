LG Energy Solution hat mit Mercedes-Benz die dritten Batterie-Vereinbarung innerhalb von nicht einmal eineinhalb Jahren festgezurrt. Im neuesten Liefervertrag zwischen beiden Seiten geht es um E-Auto-Batterien in einem Wert von rund zwei Billionen Won - umgerechnet etwa 1,17 Milliarden Euro. Das berichten verschiedene koranische Medien unter Berufung auf eine Behördenmitteilung von LG Energy Solution (LGES). Demnach sieht der neue Vertrag die Lieferung ...

