Fuer folgende Geschaefte wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000SX11BB2 08.12.2025 08:12:12 11.000 0,34 EUR 0,44 EUR
DE000SX8S7Z2 08.12.2025 08:19:44 20.000 0,21 EUR 0,30 EUR
DE000SX8S742 08.12.2025 08:24:02 5.000 0,38 EUR 0,53 EUR
