Fuer folgende Geschaefte wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000FD2T7M4 08.12.2025 08:02:11 3.000 1,58 EUR 2,16 EUR
DE000FD2T7S1 08.12.2025 08:02:17 5.000 0,91 EUR 1,48 EUR
DE000FD0K307 08.12.2025 08:03:58 4.000 0,68 EUR 0,94 EUR
DE000SX6YDU9 08.12.2025 08:05:50 3.000 1,46 EUR 1,87 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000FD2T7M4 08.12.2025 08:02:11 3.000 1,58 EUR 2,16 EUR
DE000FD2T7S1 08.12.2025 08:02:17 5.000 0,91 EUR 1,48 EUR
DE000FD0K307 08.12.2025 08:03:58 4.000 0,68 EUR 0,94 EUR
DE000SX6YDU9 08.12.2025 08:05:50 3.000 1,46 EUR 1,87 EUR
© 2025 Xetra Newsboard