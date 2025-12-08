Der US-Neobroker ist händeringend auf der Suche nach Wachstum jenseits seines gesättigten Heimatmarktes. Nun wagt Robinhood den Sprung über den Pazifik - und zielt dabei nicht auf die Finanzzentren Singapur oder Tokio ab, sondern auf Jakarta in Indonesien, welches sich als überraschende Goldgrube herausgestellt hat.Robinhood meldete am Montag den Kauf von gleich zwei indonesischen Akteuren: dem klassischen Broker PT Buana Capital Sekuritas und dem lizenzierten Krypto-Händler PT Pedagang Aset Kripto. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.