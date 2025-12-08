Der US-Neobroker ist händeringend auf der Suche nach Wachstum jenseits seines gesättigten Heimatmarktes. Nun wagt Robinhood den Sprung über den Pazifik - und zielt dabei nicht auf die Finanzzentren Singapur oder Tokio ab, sondern auf Jakarta in Indonesien, welches sich als überraschende Goldgrube herausgestellt hat.Robinhood meldete am Montag den Kauf von gleich zwei indonesischen Akteuren: dem klassischen Broker PT Buana Capital Sekuritas und dem lizenzierten Krypto-Händler PT Pedagang Aset Kripto. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär