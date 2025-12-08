Volkswagen beendet die wochenlange Hängepartie um die Investitionsplanung. Nachdem sie Mitte November verschoben wurde, steht das Budget für die Jahre 2026 bis 2030 nun fest. Oliver Blume kündigt eine Milliardensumme für Werke, Technik und Batteriezellen an. Doch offen bleibt die Frage, wie groß der finanzielle Spielraum wirklich ist?In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat Oliver Blume das Budget Sonntagszeitung auf 160 Milliarden Euro bis 2030 beziffert. Damit beendete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
