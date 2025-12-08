EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Nagarro SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.12.2025 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nagarro SE / Aktienrückkauf - 2. Zwischenmeldung

München, den 8. Dezember 2025 - Die Nagarro SE hat im Zeitraum vom 01. Dezember 2025 bis einschließlich zum 05. Dezember 2025 insgesamt 55.763 Stückaktien der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) erworben. Mit Bekanntmachung vom 21. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 24. November 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 01. Dezember 2025 bis einschließlich zum 05. Dezember 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 01. Dezember 2025 10.602 72,9151 773.045,89 02. Dezember 2025 9.497 72,9127 692.451,91 03. Dezember 2025 7.469 73,2537 547.131,89 04. Dezember 2025 12.800 76,0988 974.064,64 05. Dezember 2025 15.395 77,0792 1.186.634,28 Gesamt: 55.763 74,8405 4.173.328,61



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 (II) seit dem 24. November 2025 bis einschließlich zum 05. Dezember 2025 durch die Nagarro SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 103.809 Stückaktien.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Nagarro SE erfolgte durch ein von der Nagarro SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

