Focus Graphite schließt Finanzierungsvereinbarung über 14,1 Mio. CAD im Rahmen der Global Partnerships Initiative von Natural Resources Canada ab



08.12.2025 / 11:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 8. Dezember 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von hochgradigen Flockengraphit-Lagerstätten und Innovator im Bereich Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von einer bedingten Genehmigung zu einer vollständig ausgeführten, nicht rückzahlbaren Beitragsvereinbarung ("die Vereinbarung") mit Natural Resources Canada ("NRCan") über eine Förderung von bis zu 14.062.500 CAD im Rahmen der Global Partnerships Initiative (GPI) übergegangen ist. Die Vereinbarung formalisiert die Unterstützung der Bundesregierung für das Projekt von Focus Graphite mit dem Titel: "Umwandlung von kanadischem Flockengraphit in ultra-hochreine Batterie- und Hochleistungsmaterialien unter Einsatz elektrothermischer Wirbelschichttechnologie" ("das Projekt"). Das Projekt vereint kanadische, ukrainische und US-amerikanische Partner mit dem Ziel, ultra-hochreinen Graphit für die globalen Märkte in den Bereichen Batterien, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Hochleistungsmaterialien zu produzieren. Die Vereinbarung stellt eine nicht verwässernde Finanzierung für die Entwicklung, Pilotierung und kommerzielle Demonstration des sauberen elektrothermischen Reinigungsverfahrens von Focus bereit. Dieses Verfahren ermöglicht die Umwandlung von in Québec gewonnenem natürlichem Flockengraphit in ultra-hochreine Anodenmaterialien und andere fortschrittliche Materialprodukte. Das Projekt unterstützt darüber hinaus breitere strategische Ziele der NATO, der G7 und Europas hinsichtlich sicherer, diversifizierter und ESG-konformer Lieferketten für kritische Minerale. Nach Fertigstellung wird das Demonstrationssystem voraussichtlich gereinigten Graphit in Mengen produzieren, die nicht nur für die nachgelagerte Qualifizierung ausreichen, sondern auch skalierbar sind, um bedeutende Volumina für die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Energiespeicheranwendungen und den Markt für fortschrittliche Werkstoffe bereitzustellen. Diese Produktionsfähigkeit stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung kommerzieller Einsatzbereitschaft dar und unterstützt die Downstream-Strategie des Unternehmens, indem Focus hochreines Material für Evaluierungszwecke und eine frühe Markteinführung liefern kann - parallel zur Weiterentwicklung seiner Bergbauprojekte und längerfristigen Verarbeitungskapazitäten. "Die Umsetzung dieser Vereinbarung stärkt die Fähigkeit von Focus Graphite erheblich, unsere Verbündeten mit sicherem, ESG-konformem Graphit von hoher Reinheit zu versorgen", sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer. "Chinesischer Graphit ist derzeit in nordamerikanischen Militär-, Luft- und Raumfahrtsystemen sowie Energiesystemen tief verankert, was strategische Schwachstellen entlang der gesamten alliierten Wertschöpfungskette schafft. Die Fähigkeit, ultra-hochreines Material in Nordamerika herzustellen und mit einem sauberen, chemikalienfreien Verfahren aufzubereiten, positioniert Focus als direkten Unterstützer des Übergangs zu zuverlässigen, nicht-chinesischen Quellen strategischer kritischer Minerale." "Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, qualifizierte Graphitproben wesentlich schneller an internationale Partner zu liefern - ein entscheidender Faktor für das Voranbringen von Abnahmegesprächen", sagte Jason Latkowcer, Vice President Corporate Development. "Wir werden unsere Projekte Lac Knife und Lac Tetepisca weiter vorantreiben und gleichzeitig das hochreine Material liefern, das Verbündete benötigen, um kanadischen Graphit in ihren Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Energiespeicher- und Hochleistungsmaterial-Lieferketten zu validieren." "Forschung und Entwicklung voranzutreiben ist entscheidend, um widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Minerale zu sichern. Durch den G7-Aktionsplan für kritische Minerale arbeiten wir weiterhin mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen, um innovative Projekte voranzutreiben - wie die Fortschritte von Focus Graphite -, die Kanadas jahrzehntelange Führungsposition im Rohstoffsektor stärken. Dies ermöglicht es uns, unsere Verbündeten zu unterstützen, eine Energie-Supermacht zu werden und gleichzeitig Emissionen zu reduzieren", sagte der Der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen. Details der Bundesfinanzierung Gemäß der abgeschlossenen Vereinbarung stellt NRCan bis zu 14.062.600 CAD an nicht rückzahlbarer Finanzierung bereit, was etwa 73,6 % der gesamten förderfähigen Projektkosten entspricht. Focus Graphite wird 4.787.500 CAD in bar sowie weitere 250.000 CAD als Sachleistungen zum Projekt beitragen. Der Zeitraum für förderfähige Ausgaben erstreckt sich vom 14. Oktober 2025 bis zum 31. März 2028, in dem das Unternehmen alle genehmigten Projektaktivitäten ausführen wird. Die Finanzierung unterstützt das vollständige Arbeitsprogramm der Vereinbarung, einschließlich Rohmaterialvorbereitung, metallurgischer Pilotversuche, elektrothermischer Reinigungsversuche, Machbarkeitsstudie sowie Engineering, Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und Demonstration eines kommerziellen Demonstrationsofens. Stärkung einer nordamerikanischen, souveränen Lieferkette Diese Bundesinvestition unterstützt das Ziel von Focus Graphite, eine sichere, vollständig nordamerikanische Lieferkette für Graphit und fortschrittliche Materialien aufzubauen.

Das Projekt ist speziell darauf ausgerichtet, die Abhängigkeit von chinesischen Verarbeitungswegen zu reduzieren und steht im Einklang mit Strategien für kritische Minerale, die auf eine stärkere Energiesicherheit, industrielle Resilienz und Verteidigungsfähigkeit abzielen. Der im Rahmen dieser Initiative produzierte ultra-hochreine Graphit soll wichtige nachgelagerte Sektoren versorgen, die von Kanada und seinen Verbündeten priorisiert werden, darunter Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge, Hochleistungsmaterialien und die Anodenproduktion. Über Focus Graphite Advanced Materials Inc. Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Minerale neu - mit zwei vollständig unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und modernsten Batterietechnologien. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den fortschrittlichsten Lagerstätten für hochreinen Graphit in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife wird voraussichtlich ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterial-Industrie. Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und hat das Potenzial, eine der größten und hochwertigsten Graphitlagerstätten in Nordamerika zu werden.

Bei Focus gehen wir über traditionelle Bergbauprozesse hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche Verarbeitungstechnologien und innovative Batteriematerialien, darunter unser patentangemeldetes, siliziumverstärktes sphäroidisiertes Graphit, das die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Batterien steigern soll. Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, nachhaltige Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision: Wir arbeiten aktiv mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal verankerte Versorgung mit kritischen Mineralen ein - um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu reduzieren und den Übergang in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Weitere Informationen Website: http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite Investorenkontakt Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060 Jason Latkowcer

Vizepräsident Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen über Sachverhalte, die keine historischen Fakten sind, dienen der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Informationen. Sie basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf unter anderem: (i) die erwarteten Vorteile, Zeitpläne und potenziellen Ergebnisse der Förderzusage im Rahmen der Global Partnerships Initiative ("GPI") und der Beitragsvereinbarung mit Natural Resources Canada; (ii) die Planung, Entwicklung, Konstruktion, Inbetriebnahme und den Betrieb der vorgeschlagenen elektrothermischen Reinigungs-Demonstrationsanlage des Unternehmens; (iii) den Zeitplan, Umfang und Erfolg technischer Kooperationen mit dem ukrainischen Thermal & Material Engineering Center LLC ("TMEC"), der BEACONS-Batterieprototyping-Einrichtung der University of Texas at Dallas, American Energy Technologies Co. ("AETC") sowie weiteren potenziellen Partnern;

(iv) die Fähigkeit des Unternehmens, Pilot- und kommerzielle Testphasen voranzutreiben, einschließlich der Reinigung von Graphitkonzentraten auf Spezifikationen für ultra-hohe Reinheit; (v) die Fähigkeit, die Bereitstellung qualifizierter Graphitproben an internationale Partner zu beschleunigen, sowie den potenziellen Fortschritt nachgelagerter oder internationaler Abnahmeverhandlungen; (vi) die Möglichkeit, dass Lac Knife und Lac Tetepisca künftig zu nordamerikanischen, NATO-, G7- oder EU-orientierten Lieferketten für kritische Minerale beitragen; und

(vii) Erwartungen hinsichtlich Skalierbarkeit, Kosteneffizienz, Umweltleistung, ESG-Konformität und kommerzieller Tragfähigkeit der Reinigungstechnologie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Risiken in Bezug auf Marktbedingungen, behördliche Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Fähigkeit, ausreichende finanzielle Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter seinem Profil auf SEDAR+ beschrieben werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf dem Stand des heutigen Datums. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände - sofern dies nicht gemäß geltendem Wertpapierrecht erforderlich ist. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Investoren kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsstelle übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/277247 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/277247

