SMA Solar Technology AG holt auf:?Nach heftigen Verlusten seit 2023 gewinnt der Aktienkurs des TecDax-Werts wieder an Dynamik. Kann die Rallye weiter gehen? Die Aktie von SMA hat sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll zurückgemeldet: Nachdem der Kurs im Frühjahr noch unter 12 Euro lag, notiert der Titel inzwischen bei über 34 Euro. Die Kombination aus Großprojektgeschäft, neuen Produkten und Analysten-Zuversicht treibt die Hoffnungen auf ...

