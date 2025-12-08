Auf der mwb German Select-Konferenz hob Peter Dietz, der Investor Relations Manager von tonies, das weiterhin starke Wachstum des Unternehmens hervor, das durch den erfolgreichen Launch der Toniebox 2 (TB2) und die zunehmende Marktdurchdringung in den USA angetrieben wird (Videoaufzeichnung hier: https://research-hub.de/events/video/2025-12-02-15-30/TNIE-GR). Die ersten Verkaufszahlen der TB2 sind vielversprechend, da sowohl neue Kunden als auch Upgrades von bestehenden Nutzern einen Beitrag leisten. Dies wird durch die erweiterte Attraktivität für ältere Kinder dank neuer Funktionen wie Tonieplay unterstützt. Der US-Markt, der inzwischen größer ist als der DACH-Raum, weist nur eine Haushaltsdurchdringung von etwa 10 % auf, was erhebliches Umsatzpotenzial bietet. Dies wird zusätzlich durch eine ausgeweitet Präsenz im Einzelhandel bei Target und Walmart sowie einer starken Nachfrage während der Feiertage, trotz zollbedingter Preiserhöhungen, gestärkt. Neue globale Partnerschaften mit Pokémon und Hasbro werden voraussichtlich dazu beitragen, die Markenreichweite weiter auszubauen, Hardware-Upgrades voranzutreiben und den Verkauf von margenstarken Inhalten zu steigern. In Anbetracht dieser Entwicklungen erhöhen wir unsere Schätzungen und das Kursziel auf 13,20 EUR (von 11,70 EUR) und bestätigen die Kaufempfehlung vor den potenziell guten vorläufigen Ergebnissen im Februar. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





© 2025 mwb research