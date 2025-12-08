Mit der Carvana-Aktie konnte man sich in den letzten Jahren dumm und dusselig verdienen. Wer so schlau war, vor drei Jahren in die Aktien des US-Gebrauchtwagenhändlers zu investieren, konnte seinen Einsatz bis heute mehr als verachtzigfachen. Zum Wochenauftakt steigt die Carvana-Aktie abermals auf ein neues Allzeithoch. Hat die Börse hier den Verstand verloren oder ist die Kursentwicklung gar nicht so wahnsinnig? Aufnahme in den S&P 500 Es sind mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...