Mönchengladbach (ots) -Starker Markenbotschafter für starke Marke: Joshua Kimmich und Valensina starten zusammen in spannende Getränke-Saison 2026, inklusive Markenjubiläum und gemeinsamem Neuprodukt. Ein perfektes Match für den vierfachen Familienvater und die familiengeführte Unternehmensgruppe.Valensina bekommt prominente Unterstützung: Joshua Kimmich spielt ab sofort in der Offensive des bekannten Getränkeherstellers. Als Markenbotschafter steht er nicht nur für die Vielfalt, die das Valensina-Sortiment auszeichnet, auch ein gemeinsames Produkt soll demnächst den AfG-Markt aufmischen. In jedem Fall steht dem neuen Dreamteam eine spannende Saison bevor: 2026 feiert Valensina 60-jähriges Jubiläum.Gemeinsame Werte, die verbindenMit seiner Fußballschule "Kimmich Academy" und der "Glaub-an-Dich-Stiftung", die er gemeinsam mit seiner Frau Lina führt, engagiert sich Joshua Kimmich in sozialen Projekten, die ihm ein persönliches Anliegen sind. Dieses Engagement wird auch Valensina künftig unterstützen. Als Vater von vier Kindern liegt ihm aber vor allem eines am Herzen: Familie. "Valensina ist ein traditionsreiches, deutsches Familienunternehmen und verkörpert Werte, mit denen ich mich nicht nur identifizieren kann, sondern die ich selbst versuche, täglich vorzuleben. Die Menschen hinter der Marke sind zudem sehr sympathisch und haben eine Vision. Deshalb habe ich seit unserem ersten Kontakt extreme Lust auf diese Zusammenarbeit", bekräftigt Kimmich. "Darüber hinaus bin ich von unserem gemeinsamen Produkt sehr überzeugt. Diese Partnerschaft passt demnach in allen Facetten sehr gut zu mir.""Ein perfektes Match", findet auch Marvin Mettelsiefen, Bereichsleiter Vertrieb und Marketing bei Valensina, "und eine große Ehre, dass wir unser 60-jähriges Jubiläum nächstes Jahr mit Joshua Kimmich an unserer Seite begehen können.""Neben dem hohen Stellenwert der Familie teilen wir noch weitere Gemeinsamkeiten", ergänzt Tino Mocken, Geschäftsführer der Valensina Gruppe. "Wir sind Profis auf unseren Gebieten, stehen für Kontinuität, höchste Qualität und Leistung. Wir sind aber auch neugierig und offen für Neues. Letzteres hat uns nicht nur zusammengebracht, sondern uns auch gemeinsam an einem neuen Produkt tüfteln lassen. Mehr wird aber noch nicht verraten."