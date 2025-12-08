Ein globaler Energiedienstleister stellt sich neu auf und gewinnt rasant an Stärke. Viele Wettbewerber treten auf der Stelle, doch dieser Konzern setzt mit zwei klaren Wachstumstreibern neue Maßstäbe: einem schnell wachsenden Digitalgeschäft mit hohen Margen und einem deutlich profitabler werdenden Bereich für Produktions- und Förderlösungen. Die jüngsten Zahlen untermauern den Trend - steigende Umsätze, kräftiger Cashflow und eine spürbar sinkende Verschuldung.Parallel ziehen die internationalen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.