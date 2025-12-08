Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das türkische Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal stärker als erwartet um 1,1% gegenüber dem Vorquartal gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die Jahresveränderungsrate sei indes von 4,9% auf 3,7% gesunken. Die Anlageinvestitionen hätten im Jahresvergleich kräftig um 11,7% zugelegt. Insgesamt sei die Entwicklung stärker als von uns erwartet gewesen, weshalb die Analysten der DekaBank die BIP-Prognose für 2025 von 3,3% auf 3,6% und für 2026 von 3,4% auf 3,6% anheben. Für 2027 würden die Analysten der DekaBank eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums auf 4,1% erwarten. ...

