Paris (www.anleihencheck.de) - "Last call", so heißt es auf dem Flughafen, um die Passagiere zum Einstieg in das wartende Flugzeug zu drängen, wer jetzt nicht einsteigt, bleibt zurück, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins "Märkte & Zertifikate weekly" von BNP Paribas."Last Call" heiße es nun auch am US-Zinsmarkt. Am kommenden Dienstag und Mittwoch stehe in diesem Jahr die letzte Beratungsrunde der Notenbank, der Fed, an, und damit der Entscheid, mit welchen Leitzinsen der US-Aktienmarkt das alte Jahr beende und in das neue starte. Zur Erinnerung: Die zurückliegende Zinssenkung sei Ende Oktober gewesen, damals habe die US-Notenbank die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf eine Bandbreite von 3,75 bis 4 Prozent gesenkt. Das sei nicht die erste Zinssenkung in diesem Jahr gewesen. Bereits im September hätten die Notenbanker einen entsprechenden Schritt vorgenommen. ...

