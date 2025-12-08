Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hat eine neue Förderung für innovative Antriebssysteme bei Landmaschinen angekündigt. Gefördert werden soll der Kauf von Batterie-elektrisch angetriebenen Landmaschinen sowie welchen, die erneuerbare Biokraftstoffe nutzen. Förderfähig ist ebenso die Lade- und Tankinfrastruktur. Im Rahmen der Branchenmesse Agritechnica hat Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) vor kurzem das neue Förderprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
