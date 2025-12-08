LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis



