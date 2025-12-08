LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi bleibe kompliziert, schrieb Andrew Lobbenberg am Montag. Aktuell scheine die Airline im Vorteil, die instabile Situation sei allerdings riskant für die Positionierung als Premium-Marke. Denn Lobbenberg sieht das Problem weniger in den Pensionsansprüchen, als in den Auslagerungsplänen für etwa die Hälfte des Kurzstreckengeschäfts weg von der Marke Lufthansa zu Billigtöchtern./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:33 / GMT



