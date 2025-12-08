Gräfelfing (ots) -Viele Eigenheimbesitzer zögern hinsichtlich dringender Modernisierungen noch immer: Sanierungen erscheinen zu teuer, der Aufwand kaum abschätzbar und die Gesetzeslage äußerst verwirrend. Gleichzeitig haben unsystematische Einzelmaßnahmen durch verpasste Förderungen und Fehlplanungen massive Verluste zur Folge. Wie also lässt sich das Eigenheim trotzdem zuverlässig, planbar und wirtschaftlich zukunftssicher machen?Sanierungen am eigenen Haus schiebt man nur zu gerne vor sich her: Die Heizung funktioniert noch, Fassaden und Fenster sind in Ordnung und die bisherigen Energiepreise lassen sich gerade noch verkraften. Warum also gerade jetzt etwas ändern? Doch angesichts neuer Anforderungen, verschärfter Energieeffizienzstandards und stetig wechselnder Förderprogramme müssen sich betroffene Eigentümer zunehmend mit ganz anderen Fragen auseinandersetzen: Was ist wirklich sinnvoll? Welche Maßnahme bringt langfristig Entlastung? Und wie lassen sich hohe Ausgaben vermeiden? "Einzelmaßnahmen reichen dabei selten aus, denn jeder Gebäudeteil ist Teil eines Gesamtgefüges aus Hülle, Technik und Zeitplan. Wer ohne klare Struktur saniert, läuft daher Gefahr, durch Fehlentscheidungen oder verpasste Förderfristen am Ende nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit zu verlieren", erklärt Dmitri Berdnikow, Geschäftsführer der BBP Engineering GmbH."Der wichtigste Hebel für Eigentümer, die bei der energetischen Sanierung sicher und förderfähig ans Ziel kommen wollen, ist demnach ein strukturierter, individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)", fügt er hinzu. Aus jahrzehntelanger Erfahrung weiß Dmitri Berdnikow dabei: Mit einem Plan, der nicht nur die Technik, sondern auch die regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigt, werden Sanierungsprojekte endlich kalkulierbar. Ohne diese Grundlage hingegen geraten viele Vorhaben ins Straucheln: Missverständnisse mit Handwerkern, verpasste Förderfristen, chaotische Baustellen und kostspielige Rückschritte sind keine Seltenheit. Wie man aus einer solch komplizierten Mammutaufgabe einen einfachen, geordneten Ablauf macht und wie der iSFP bei der Umsetzung hilft, verrät Dmitri Berdnikow hier.Mit Strategie und Struktur zum Erfolg: Der individuelle Sanierungsfahrplan als Basis jeder Modernisierungsmaßnahme"Ohne objektive Bestandsaufnahme und digitale Szenarienplanung bleibt jede Sanierung Stückwerk - mit dem iSFP hingegen wird aus einem Großprojekt ein transparenter, steuerbarer Ablauf", betont Dmitri Berdnikow von der BBP Engineering GmbH. Der Prozess beginnt hierbei stets mit einem Erstgespräch und einer gründlichen Zielklärung: Was erwartet der Eigentümer? Welche Komfortbedürfnisse oder Zukunftspläne stehen im Mittelpunkt? Was muss nach gesetzlicher Maßgabe gemacht werden? Im Anschluss folgt die Begehung vor Ort, samt Prüfung aller relevanten Bauteile, Gesprächen mit Bewohnern und Erfassung der technischen Gegebenheiten.Mithilfe digitaler Gebäudemodellierung werden im weiteren Vorgehen verschiedene Sanierungsszenarien simuliert, deren technische und wirtschaftliche Effekte durchgerechnet werden. So erkennt man beispielsweise, ob eine neue Heizung zur geplanten Dämmung passt oder welche Maßnahme den größten Effizienzsprung bringt. Der eigentliche iSFP fasst die Ergebnisse als verständlichen, priorisierten Maßnahmenplan einschließlich Detailangaben zu Kosten, Fördersummen, Zeitschienen und CO2-Einsparungen zusammen. Damit hat der Eigentümer nicht nur alle Abläufe im Blick, sondern kann die Projekte gezielt abstimmen, rechtzeitig Fördermittel beantragen und teure Fehler vermeiden.Vom Plan zur Umsetzung: Sicherheit auf allen EbenenEin durchdachter iSFP ist aber mehr als nur ein Beratungspapier - er wird zur Roadmap, die durch alle Phasen des Sanierungsprozesses führt. "Der große Vorteil ist, dass jeder einzelne Schritt dokumentiert und förderfähig ist. Das sichert Eigentümern maximale Kontrolle über Zeit, Kosten und Qualität", erläutert Dmitri Berdnikow hierzu. Nachdem der Maßnahmenplan erstellt und im Detail besprochen wurde, beginnt die Praxisphase: Von der Ausschreibung und Angebotsprüfung über die technische Fachbegleitung auf der Baustelle bis hin zur abschließenden Dokumentation und Förderungsauszahlung behalten die Experten der BBP Engineering GmbH alle Fäden in der Hand.Typische Fehler - etwa, die Fenster zu tauschen, bevor die Fassadendämmung ansteht, oder eine Heizung einzubauen, die später nicht mehr ins Konzept passt - werden so zuverlässig ausgeschlossen. Gleiches gilt für zu niedrig kalkulierte Kosten oder unklare Zuständigkeiten zwischen den Gewerken: Mit dem iSFP wird nicht nur die Planung, sondern auch der Bauabschnitt selbst zum sicheren, planbaren Erlebnis. Am Ende profitiert der Eigentümer doppelt: Der Wert des Hauses bleibt erhalten und Sanierungskosten bleiben transparent und im Griff.Resultate im Überblick: Mehr Komfort, niedrigere Kosten, sichere ZukunftWie sieht der Alltag im modernisierten Eigenheim aus? Eine professionelle energetische Sanierung mit iSFP macht sich auf allen Ebenen bemerkbar - und zahlt sich gleich mehrfach aus. "Sobald alle Maßnahmen im Gesamtkonzept abgestimmt und fachgerecht umgesetzt werden, genießen Bewohner dauerhaft geringere Heizkosten, höhere Wohnqualität und vor allem Planbarkeit für Jahrzehnte", verrät Dmitri Berdnikow. Die Technik arbeitet effizient im Hintergrund, energetische Schwachstellen sind beseitigt, die Gebäudehülle erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen.Besonders spürbar: Fördermittel sind optimal ausgeschöpft und jede Investition erhöht nicht nur die Einsparungen, sondern auch den Marktwert des Hauses. Damit gewinnt der Eigentümer die Sicherheit zurück, nicht nur aktuelle Herausforderungen zu meistern, sondern auch langfristig von Struktur, Transparenz und kontrollierbaren Kosten zu profitieren. Die Sorge, im Sanierungsdschungel Geld oder Qualität zu verlieren, gehört hingegen der Vergangenheit an.Fazit: Mit starker Begleitung sicher durch die EnergiewendeDie Energiewende ist keine Aufgabe, die Eigenheimbesitzer allein meistern müssen - im Gegenteil: Mit Dmitri Berdnikow steht ihnen jemand zur Seite, der seit drei Jahrzehnten auch bei komplexen Modernisierungen den Überblick behält. "Niemand muss die Planung, Antragstellung und Umsetzung im Alleingang stemmen. Der iSFP macht alle Schritte transparent und sorgt dafür, dass nichts Wichtiges auf der Strecke bleibt", versichert der Experte abschließend. Wer sich für einen Sanierungsfahrplan entscheidet, gewinnt neben einem technischen Leitfaden vor allem Kontrolle, Struktur und eine moderne, zukunftsfähige Immobilie.Sie wollen Ihre Sanierungsmaßnahmen frühzeitig planen und dabei von strukturierten Abläufen und professioneller Unterstützung profitieren? 