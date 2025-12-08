Das Symbol of National Quality (SNQ), initiiert vom taiwanesischen Institut for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI), ist eine Partnerschaft mit dem International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) eingegangen, um einen neuen Maßstab für Standards im Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum zu setzen.

Die Partnerschaftsvereinbarung, unterzeichnet von Chen Wei-Jao, Chief Convener, SNQ Committee, und Jennifer L. Bright, President und CEO von ICHOM, markierte eine bedeutende Zusammenarbeit zwischen IBMI SNQ und ICHOM.

IBMI SNQ hat ein strenges dreistufiges Bewertungssystem implementiert, das Struktur, Prozess und Ergebnisse bei der Würdigung von medizinischen Teams mit herausragenden Leistungen berücksichtigt. Dies umfasst Lebertransplantationen, Operationen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, kraniofaziale Rekonstruktionen, die Behandlung von Vorhofflimmern, Intensivmedizin und Gentherapien für seltene Krankheiten. Dank dieser Erfolge hat sich Taiwan inzwischen als globaler Maßstab für die Qualität der Gesundheitsversorgung etabliert und mehrere Behandlungsprotokolle wurden in Lehrbücher aufgenommen sowie in die Überarbeitung internationaler Standard-Behandlungsrichtlinien integriert.

Seit der Gründung im Jahr 1998 hat IBMI SNQ über 2.900 interdisziplinäre Zertifizierungen durchgeführt, darunter in den Bereichen spezialisierte medizinische Versorgung, klinische Dienstleistungen, Management, Pflege, Langzeitpflege und gemeinnützige Dienste.

ICHOM ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die die Ergebnisse definiert, die für Patienten am wichtigsten sind. Ihr Akkreditierungsprogramm wurde entwickelt, um Einrichtungen auszuzeichnen, die bei der Messung von Ergebnissen und der wertorientierten Transformation des Gesundheitswesens wegweisend sind. Die Akkreditierung unterstreicht nicht nur die Exzellenz der klinischen Leistung, sie fördert auch Transparenz, patientenorientierte Versorgung und kontinuierliche Verbesserung. IBMI wird im Rahmen dieser Partnerschaft das ICHOM-Akkreditierungsprogramm landesweit bewerben.

IBMI SNQ hat durch die Förderung des Dialogs zwischen angesehenen Führungspersönlichkeiten und Institutionen maßgeblich zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen. Zu den namhaften Teilnehmern gehören Dr. David Bates, Mitglied des Board of Experts für Newsweek World's Best Hospitals 2025, und Jennifer L. Bright, President und CEO von ICHOM, sowie Vertreter renommierter Organisationen wie dem University of Tokyo Hospital, dem Singapore General Hospital, der Stanford University, der European Union of Private Hospitals, der World Medical Association und führenden medizinischen Zentren in Taiwan.

Über IBMI SNQ

Das Institut for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI) betreut das Zertifizierungsprogramm Symbol of National Quality (SNQ), das originäre Qualitätssicherungssystem für das Gesundheitswesen Taiwans. SNQ hat seit 1998 Tausende von Gesundheitsdienstleistungen und Innovationen zertifiziert und weltweit führende medizinische Teams auf der Grundlage seiner strengen, ergebnisorientierten Bewertungsstandards ausgezeichnet.

