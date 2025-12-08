LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Nach tiefem Eintauchen in die globale Farben- und Lackbranche ist Analyst Gaurav Jain vom langfristigen Wertpotenzial des Deals mit Axalta überzeugt, wie er am Sonntag schrieb./rob/ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0013267909

