München/Kiel (ots) -Das Umweltprojekt SeeElefant von One Earth - One Ocean e.V. (www.oeoo.world) hat einen weiteren wichtigen Fortschritt erzielt. Der international tätige Klimaspezialist South Pole bestätigt in einem Letter of Intent vom 12. November 2025, dass der SeeElefant bis zu 32.000 CO2-Zertifikate pro Jahr im freiwilligen Kohlenstoffmarkt generieren kann. South Pole geht davon aus, dass bei einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen mindestens 90 Prozent der verarbeiteten Mengen zertifizierungsfähig sind.Der SeeElefant ist ein derzeit in der Entwicklung befindlicher umgebauter Massengutfrachter mit integrierten Verarbeitungs-, Sortier- und Recyclinganlagen. Ziel des Projekts ist es, mit mehreren SeeElefanten weltweit land- und meerbasierte Kunststoffabfälle in großem Stil aufzubereiten und dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen.Die SeeElefant-Systeme sind skalierbar und mobil an denjenigen Plastikmüll-Hotspots einsetzbar, die nicht über ausreichende Sortier- und Verwertungskapazitäten verfügen. Damit werden die SeeElefanten einen wesentlichen Beitrag zur Müll-Reduzierung und Erhöhung der Recyclingkapazitäten leisten können.Dreijährige Demonstration im MittelmeerDer für 2027 geplante erste einsetzbare SeeElefant soll im Rahmen einer dreijährigen Mittelmeer-Tour seine Leistungsfähigkeit demonstrieren. Aktuell laufen Verhandlungen mit etlichen großen Hafenstädten, an denen jeweils bis zu zwei Monate geankert werden soll, um Plastikmüll zu prozessieren und zudem öffentliche Schulungsprogramme anzubieten zu den Themen Kunststoffvermüllung und -vermeidung, Kreislaufwirtschaft sowie KI-gestützter Sortier- und Verwertungstechnologie.Für das Projekt markiert die Bestätigung durch South Pole einen zentralen Meilenstein: Die mögliche Monetarisierung der Zertifikate schafft eine verlässliche Einnahmequelle und unterstützt künftig die Deckung der Betriebs- und Wartungskosten. Zugleich erhöht die Zertifizierungsfähigkeit die Attraktivität des Projekts gegenüber privaten und institutionellen Investoren.oeoo-Gründer Günther Bonin kommentiert: "Die Einschätzung von South Pole ist für unser Projekt SeeElefant ein echter Quantensprung. Sie bestätigt die wirtschaftliche Tragfähigkeit und stärkt unser Vertrauen in den eingeschlagenen Weg vom Müllsammler zum Systemanbieter in Sachen Maritimes Recycling."Projektleiter Dr. Harald Frank ergänzt: "Die potenziellen Zertifikatserlöse erhöhen die Planungssicherheit erheblich und schaffen ein belastbares Fundament für den Betrieb des SeeElefanten."Über one earth - one ocean e. V. (oeoo)Die gemeinnützige Umweltorganisation one earth - one ocean e.V.(oeoo) mit Sitz in München und Büros in Kiel, Battambang/Kambodscha und Manila/Philippinen verfolgt bereits seit 2011 das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll zu befreien. Das mehrstufige Konzept der "Maritimen Müllentsorgung" zur Beseitigung küstennaher Meeresverschmutzung durch Plastikmüll sieht vor - ergänzend zur Prozessierung landseitiger Kunststoffabfälle - das Plastik mit einer Flotte von speziellen Müllsammelschiffen aus Gewässern weltweit einzusammeln und anschließend auf Recyclingschiffen wie dem SeeElefant wiederzuverwerten. Projekte zur Beseitigung von Plastikmüll aus Gewässern laufen derzeit in Kambodscha, Indonesien, Panama, den Philippinen, Uganda und Ägypten. Zum Einsatz kommen hierbei speziell konzipierte Müllsammelschiffe namens SeeHamster und SeeKuh. Ab 2027 soll mit dem ersten "SeeElefant", einem umgebauten Mehrzweckfrachter, der Anlagen zum Sortieren, Zerkleinern, Verarbeiten und Pressen von Meeresmüll an Bord haben wird, das erste Pilotsystem eines Müllverwertungsschiffs umgesetzt sein. Sobald industrietaugliche Plastics-to-fuel-Anlagen verfügbar sind, soll Plastik direkt an Bord auch zu schwefelfreiem Öl rückverwandelt werden. Zudem engagiert sich der Verein national und international in der Erforschung von Mikroplastik sowie der Bildungs-, Aufklärungsarbeit und Dokumentation zum Thema Marine Littering. Bereits 2013 wurde oeoo für das Konzept der Maritimen Müllabfuhr mit dem renommierten GreenTec Award, Europas größtem Umwelt- und Wirtschaftspreis, ausgezeichnet. 2019 erhielt der Verein für sein Konzept des Müllverwertungsschiffs SeeElefant den Bundespreis ecodesign vom Bundesumweltministerium. Weitere Informationen zu oeoo und seinen aktuellen Projekten erhalten Sie unter www.oeoo.world.