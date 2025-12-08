Die IBM-Aktie kämpft dieser Tage mit ihrem Allzeithoch bei 315 US$. Wird diese Meldung für ein neues historisches Hoch sorgen und ist die Aktie von Big Blue immer noch ein Investment wert? Die nächste Übernahme Einem Bericht des stets gut informierten Wall Street Journals zufolge steht IBM kurz vor der Übernahme des Dateninfrastrukturanbieters Confluent. Big Blue will sich den Kauf angabegemäß rund 11 Milliarden US$ kosten lassen. Mit der größten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.