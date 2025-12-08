DJ MARKT USA/Börsen vor Fed-Entscheid kaum bewegt erwartet

Im Vorfeld der zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank halten sich Anleger an der Wall Street zurück. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Zwar preist der Markt auch nach den jüngsten PCE-Preisdaten weiterhin eine Leitzinssenkung am Mittwoch mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein. Aber Händler sprechen von wachsender Verunsicherung über den künftigen Zinspfad. Denn von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell werden eher falkenhaften Töne erwartet - trotz der wahrscheinlichen Zinssenkung. Daher könnte sich die Aufmerksamkeit des Marktes schnell auf die Frage konzentrieren, wie es im Januar und danach mit der Zinspolitik weitergehe, heißt es im Handel.

"Jenseits des Schlagzeile wird der Ton der Pressekonferenz des Vorsitzenden Powell und der begleitenden Erklärung entscheidend sein. Wir erwarten, dass Powell betont, dass die Hürde für weitere Zinssenkungen Anfang 2026 hoch ist, was auf eine kurzfristige Pause hindeutet", mutmaßt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 05:42 ET (10:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.