One UI 8.5 bringt schon bald zahlreiche Neuerungen für Galaxy-Smartphones mit sich. Wir zeigen euch, welche Samsung-Geräte von dem Update profitieren und wann ihr mit dem Release rechnen dürft. Der Weg zum nächsten großen One-UI-Update ist in den vergangenen Wochen und Monaten recht holprig gewesen. So wurde etwa bekannt, dass Samsung die Beta von One UI 8.5 kurzfristig verschieben musste. Für Galaxy-Nutzer:innen war das mit Ausblick auf die ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...