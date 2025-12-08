Berlin (ots) -Die Agenturen StoryMachine und StoryMachine New Classic fusionieren und gestalten die Zukunft der Kommunikation künftig gemeinsam als Einheit. Ziel ist es, die Excellence of Storytelling weiter auszubauen über alle heutigen und künftigen Plattformen hinweg: In Social Media, klassischen Medien und Public Affairs. Kombiniert werden dabei menschliche Expertise, sowie neue und eigene KI-Technologie für das bestmögliche Kundenerlebnis in der spannendsten Zeit für Kommunikations-Agenturen.Co-Gründer und CEO Philipp Jessen übergibt im Zuge der Fusion nach acht erfolgreichen Jahren die Führung. CEO der neuen, vereinten StoryMachine wird Christian Stenzel. Er hat die Tochterfirma StoryMachine New Classic erfolgreich aufgebaut, die ihren Fokus auf klassische Medien legte.Philipp Jessen: "Wir haben mit StoryMachine in den letzten acht Jahren so viel mehr erreicht als ich es mir bei der Gründung hätte träumen lassen! Es war mir eine besondere Ehre und übergroße Freude, als Co-Gründer das operative Geschäft von Start an aufzubauen, weiterzuentwickeln und zu leiten. Mit StoryMachine einen Ort zu schaffen, der kreativen und jungen Talenten eine Heimat gibt und Kommunikation neu definiert. Jetzt ist es an der Zeit für den nächsten Schritt. Für StoryMachine - und mich! Wir legen StoryMachine mit unserer Classic-PR-Unit StoryMachine New Classic zusammen. Ich übergebe mit großer Freude meinen Posten als CEO an Christian Stenzel. Ich kann mir niemand besseren als Christian vorstellen, um das nächste erfolgreiche Kapitel von StoryMachine zu schreiben! Ich werde weiterhin als aktiver Gesellschafter StoryMachine und unsere Kunden begleiten. Once a Machine, always a Machine! Ich sage aus tiefstem Herzen DANKE, für alles!"Christian Stenzel: "Wir glauben an Exzellenz, Emotion und Extravaganz. Und wir glauben an die Kraft von Geschichten, die bewegen. Wir glauben an Magie mit Methode. Mit unserer neuen smarten Struktur vereinen wir Talent und Erfahrung unseres großartigen Teams mit Innovationskraft durch KI, um für unsere Kundinnen und Kundinnen Aufmerksamkeit in Vertrauen zu verwandeln. Wir geben unseren Kunden die Sichtbarkeit, die sie verdienen. Menschen wollen gesehen, gehört und verstanden werden. Wir helfen ihnen dabei. Heute gewinnt nicht, wer lauter spricht, sondern wer verstanden wird."Über StoryMachineStoryMachine wurde 2017 in Berlin gegründet und gilt als eine der profiliertesten unabhängigen Kommunikationsagenturen Deutschlands. Mit einem Team aus Journalisten, PR-Experten, Strategen und Kreativen kommuniziert die vereinigte Agentur künftig für ihre Kunden auf allen gängigen Plattformen - von Social bis Podcast. Zu den Kunden zählen internationale, börsennotierte Unternehmen, Familienunternehmen aus dem Mittelstand, Parteien, Verbände, Venture Capitals, Family Offices und öffentlichen Stellen aus dem In- und Ausland. StoryMachine übernimmt für sie die kommunikative Positionierung in Deutschland, Krisenkommunikation, Produkt- und Markenkommunikation, Reputationsmanagement, Litigation PR und begleitet umfassende Transformationsprozesse. Eigentümer von StoryMachine sind die beiden Gründer Kai Diekmann und Philipp Jessen, Uwe Nickl, Christian Stenzel und Michael Paustian.Pressekontakt:Kathi WörndlCMOStorymachine New Classic GmbHGartenstraße 610115 BerlinGermany+49(0)30-863288-0kw@storymachinenewclassic.deOriginal-Content von: Storymachine New Classic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145557/6174652