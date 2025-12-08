München (ots) -Auch am dritten Adventswochenende ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Fernstraßen zu rechnen. Die Staugefahr bleibt ähnlich hoch wie in der Vorwoche. Vorweihnachtlicher Einkaufsverkehr und stark besuchte Weihnachtsmärkte wirken sich insbesondere auf Innenstädte und Ballungsräume aus.Auch wenn wetterabhängige Straßenarbeiten teilweise ruhen und Spuren freigegeben werden, bleiben langfristige Baustellen weiterhin bestehen. Der ADAC erwartet die Hauptstauzeiten am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr, am Samstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr.Auf folgenden Autobahnen ist mit erhöhtem Staurisiko zu rechnen:- A1 Köln - Lübeck- A2 Oberhausen - Dortmund- A3 Frankfurt -Oberhausen- A4 Köln - Dresden- A5 Heidelberg - Darmstadt- A6 Heilbronn Richtung Nürnberg/Pilsen- A7 Hamburg - Kassel- A8 München - Karlsruhe- A9 München - Nürnberg- A12 Berlin - Frankfurt (Oder)- A40 Dortmund - Duisburg- A81 Singen - StuttgartAuch auf den beliebten Reiserouten im Ausland bleibt die Belastung durch Bauarbeiten und witterungsbedingte Einschränkungen hoch. Von den Einschränkungen betroffen sind die Tauern- (A10), die Inntal- (A12) und die Brennerautobahn (A13).Weitere Informationen finden Sie unter adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6174661