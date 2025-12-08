Laut Amanda Askell von Anthropic ist gutes Prompt Engineering weit mehr als einfaches Ausprobieren. Stattdessen habe ihr philosophischer Hintergrund ihr dabei geholfen, Anweisungen an KI-Tools klarer zu formulieren. Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu guten Ergebnissen - das gilt auch im Umgang mit KI-Tools. Amanda Askell, die als Philosophin und KI-Forscherin bei Anthropic tätig ist, hat im "Ask Me Anything"-Podcast des Unternehmens ihren Ansatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n