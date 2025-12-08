Bonn (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal verlangsamte sich das UK-BIP-Wachstum gemäß einer vorläufigen Schätzung stärker als erwartet von 0,3% auf 0,1% gegenüber dem Vorquartal, so die Analysten von Postbank Research.Die konjunkturelle Abkühlung habe vor allem zum Ende des Quartals zugenommen. Das monatliche BIP sei um 0,1% geschrumpft, die Industrieproduktion habe mit minus 2,0% gegenüber dem Vormonat deutlicher als erwartet (minus 0,2%) abgenommen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.