Bonn (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal verlangsamte sich das UK-BIP-Wachstum gemäß einer vorläufigen Schätzung stärker als erwartet von 0,3% auf 0,1% gegenüber dem Vorquartal, so die Analysten von Postbank Research.Die konjunkturelle Abkühlung habe vor allem zum Ende des Quartals zugenommen. Das monatliche BIP sei um 0,1% geschrumpft, die Industrieproduktion habe mit minus 2,0% gegenüber dem Vormonat deutlicher als erwartet (minus 0,2%) abgenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
