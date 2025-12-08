London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen stiegen in der vergangenen Woche, die Zinskurve wurde flacher, als Spekulationen zunahmen, dass Kevin Hassett in Kürze zum nächsten Fed-Chef ernannt wird, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Marktteilnehmer sähen Hassett als potenziell zinsliberaler als seine Konkurrenten. Obwohl diese Entwicklung die Erwartungen an kurzfristige Zinsen stützte, herrsche Besorgnis, dass Hassetts Bestreben, Trump zu gefallen, die Inflationsrisiken bis 2026 erhöhen könne. Dies belaste länger laufende Staatsanleihen. Ironischerweise sei einer der Hauptgründe für Trumps Forderung nach niedrigeren Zinsen sein Wunsch nach sinkenden Hypothekenzinsen. Er möchte Hypotheken erschwinglicher machen und damit die Aktivität auf dem Immobilienmarkt ankurbeln. ...

