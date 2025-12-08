Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet in Deutschland für 2026 mit der Neuzulassung von rund 693.000 reinen Elektroautos. Das wären 30 Prozent mehr als voraussichtlich im Gesamtjahr 2025. Voraussetzung ist allerdings, dass die von der Bundesregierung angekündigte Förderung für private E-Autos zügig kommt. Der VDA veröffentlicht im Dezember stets seine Prognose für das Folgejahr. Während der Verband Batterie-elektrischen Pkw (BEV) einen ...

