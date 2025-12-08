© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

IBM steht laut Medien kurz vor der Übernahme von Confluent. Der Milliarden-Deal soll das Cloudgeschäft stärken - und könnte Big Blue neuen Wachstumsdruck nehmen.IBM befindet sich laut einem Bericht des Wall Street Journal in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme des Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent. Der Preis soll etwa elf Milliarden US-Dollar betragen. Die Transaktion könnte bereits am Montag verkündet werden. Confluent rückt ins Zentrum des Interesses Confluent betreibt eine quelloffene Plattform, die große Mengen an Echtzeitdaten verarbeitet - darunter Finanztransaktionen und Klickströme. Das Unternehmen wird aktuell mit rund 8.09 Milliarden US-Dollar bewertet. …