Im ZDF-Dreiteiler "Göttlich gute Freunde" aus der "37°Leben"-Reportagereihe kommen die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen von "Against All God's - Die Glaubens-WG" wieder zusammen. In dem Experiment, das im September mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, wohnten fünf junge Menschen unterschiedlicher Religionen und eine Atheistin sechs Tage lang unter einem Dach. In der Fortsetzung "Göttlich gute Freunde" besucht Atheistin Josimelonie ihre WG-Mitglieder, um ihren jeweiligen Glauben noch besser kennenzulernen. Ab Freitag, 12. Dezember 2025, 8.00 Uhr, sind alle drei Teile im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Die Folgen sind am Sonntag, 14., 21. und 28. Dezember 2025, jeweils um 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen.Josimelonie glaubt an vieles - nur nicht an Gott. Trotzdem besucht sie ihre fünf religiösen Freundinnen und Freunde, die sie anlässlich der ZDF-Reihe "Against All Gods - Die Glaubens-WG" kennengelernt hat. Josimelonie lernt dabei ganz unterschiedliche Welten kennen, die für sie alles andere als himmlisch sind.Im buddhistischen Retreat mit Dharmasara erfährt die extrovertierte Influencerin, wie laut Stille sein kann. Mit Gloria besucht sie das traditionelle sorbische Osterreiten und weiß nach einem Kirchenbesuch, warum sie lieber Single bleibt. Mit Sagitha verbringt sie den letzten Abend vor deren Hochzeit - ohne Shots und Stripper, dafür mit Henna-Malerei. Bei Lars stößt sie zum jüdischen Sederabend dazu und fragt sich, wie man Freiheit zelebrieren kann, wenn es strikte Regeln zu befolgen gibt. Und beim Besuch einer Moschee mit Omar trägt Josimelonie zum ersten Mal ein muslimisches Kopftuch. Auch die Verabredung zum Boxen wird zur Herausforderung: Wie soll sie mit Omar in den Ring steigen, wenn sie ihn religiös begründet, nicht anfassen darf?Nach den Besuchen bei jedem Einzelnen trifft sich die Runde gemeinsam. Sie diskutieren über Gemeinsamkeiten und Unterschiede und stellen die Frage: Kann man befreundet sein, wenn man sich in grundlegenden Dingen und Ansichten nicht einig wird?