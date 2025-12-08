München (ots) -50 Meter hohe Doppeltürme als Adventskerzen illuminiert | Kunstaktion markiert Meilenstein für Transformation in ein gemischt genutztes QuartierWealthcap transformiert die bislang ausschließlich als Bürostandort genutzten Ten Towers im Münchner Stadtteil Berg am Laim in den größten Adventskranz Deutschlands. Dafür werden die vier der fünf markanten Doppeltürme im Advent nacheinander als Adventskerzen illuminiert: An jedem Adventssonntag wird ein weiterer Turm zusätzlich beleuchtet. Die Aktion gibt den künstlerischen Startschuss für die Transformation des Areals in ein vielfältig nutzbares Quartier, die mit der Einreichung des Bauantrags vor wenigen Tagen einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.Für die Aktion werden die Etagen der jeweiligen Nordtürme, also in Richtung der S-Bahn-Gleise, an ihrer Westseite von innen beleuchtet. Die Fenster der unteren Geschosse bleiben regulär beleuchtet, in den oberen Stockwerken erweckt rote Beleuchtung an jeweils zwölf Fenstern den Schein eines Kerzenlichts. Im Gesamtbild ergibt sich dadurch an den Türmen der Eindruck überdimensionaler Kerzen. Die Ten Towers mit ihren jeweils 50 Meter hohen Doppeltürmen sind weithin sichtbar. Die Kunstaktion kann insbesondere vom nahegelegenen Ostbahnhof, der Orleansstraße und der Berg-am-Laim-Straße gesehen werden.Die Ten Towers sind nicht nur ein Unikat am Immobilienmarkt München, sondern gelten deutschlandweit als einzigartig. Für die Kunstaktion als Deutschlands größte Adventskerzen ist das von Kiessler Architekten entworfene Ensemble mit fünf gegeneinander versetzten Doppeltürmen daher geradezu prädestiniert.Manuel Klier, verantwortlicher Portfolio Manager bei Wealthcap: "Die vier Adventskerzen symbolisieren die Wochen der Vorfreude. Mit der Aktion wollen wir einerseits ein Zeichen für Freude und Hoffnung setzen, das weit über das Quartier in Berg-am-Laim hinausstrahlt. Gleichzeitig sind wir natürlich selbst voller Vorfreude - und zwar in Erwartung der Transformation unseres Ensembles in ein neues gemischt genutztes Quartier, von dem die gesamte Nachbarschaft profitieren wird.""Dass die Flamme der Kerze rot und die Kerze selbst weiß leuchtet und nicht umgekehrt, wie man vielleicht annehmen könnte, ist ein Hinweis auf die bevorstehende Transformation des Quartiers - also darauf, dass wir das Areal in gewissem Sinne auf den Kopf stellen und einen echten Neubeginn wagen", so Manuel Klier weiter.Die Türme sind täglich von der Dämmerung bis zum nächsten Morgen beleuchtet. Die Idee zu der Aktion stammt von der Münchner Kommunikationsagentur Scrivo Communications, einer der führenden Agenturen für Finanz- und Immobilienkommunikation in Deutschland.Single- und Multi-Tenant-BereicheDie Ten Towers, ursprünglich als reines Büroensemble geplant, werden aktuell als gemischt genutztes Quartier neu entwickelt. Das Areal bietet künftig nicht nur Büroflächen, sondern wird um ein Hotel mit 244 Zimmern ergänzt. Mittelfristig sollen zudem Wohnnutzungen integriert werden.Aktuell stehen in den Ten Towers noch rund 51.000 Quadratmeter vermietbare Fläche zur Verfügung. Die zur Nutzung durch mehrere Mieter vorgesehenen Multi-Tenant-Bereiche sind ab 850 Quadratmeter teilbar. Der Komplex umfasst neben den fünf Turmpaaren rund 43.000 Quadratmeter parkartige Grün- und Freiflächen. Die hohen Nachhaltigkeitsstandards bei der Revitalisierung qualifizieren die Ten Towers für DGNB Platin.Die Ten Towers befinden sich in strategisch günstiger Lage in fußläufiger Nähe zum Werksviertel, zum Ostbahnhof sowie zum S-Bahnhof Leuchtenbergring. Weitere Informationen zu den "Ten Towers" sind verfügbar unter: www.ten-towers-munich.deÜber WealthcapWealthcap zählt zu den führenden Real-Asset- und Investment-Managern in Deutschland. Unsere 40-jährige Expertise gewährt uns Zugang zu hochwertigen Alternative Assets. Dazu zählen neben deutschen Immobilien vielfältiger Nutzungsarten institutionelle Zielfonds aus den Segmenten Private Equity, Immobilien international sowie Infrastruktur. Mit unserer agilen Investmentplattform schaffen wir individuelle und zielgruppengerechte Angebote - von Privatkund:innen bis zu institutionellen Investor:innen. So entsteht ein Angebotsuniversum mit Real Assets von geschlossenen Publikums-AIF über offene und geschlossene Spezial-AIF bis hin zu Wertpapierlösungen oder individuellen Mandaten und Club-Deals.Pressekontakt:Saskia FeilWealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHZweigniederlassung MünchenArabellastraße 1281925 MünchenTelefon +49 89 678205-368E-Mail presse@wealthcap.comKai OppelScrivo CommunicationsLachnerstraße 3380639 MünchenTelefon +49 89 4523508-11E-Mail kai.oppel@scrivo.deOriginal-Content von: Wealthcap, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181601/6174761