Woche 50/25Di., 9.12.17.05 sportstudio liveHandball-WM der FrauenBitte Ergänzung beachten:Deutschland - BrasilienViertelfinaleMi., 10.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 Die Spur (HD/UT)Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-PartnerFilm von Sebastian Galle und Lucas EilerKamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko SchernickauDeutschland 2025Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 10. Dezember 2030(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)Woche 2/26Di., 6.1.17.45 Lesch sieht SchwartzBitte Ergänzung beachten:Film von Nina Koshofer

