Mainz (ots) -
Woche 50/25
Di., 9.12.
17.05 sportstudio live
Handball-WM der Frauen
Bitte Ergänzung beachten:
Deutschland - Brasilien
Viertelfinale
Mi., 10.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.15 Die Spur (HD/UT)
Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner
Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler
Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau
Deutschland 2025
Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 10. Dezember 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)
Woche 2/26
Di., 6.1.
17.45 Lesch sieht Schwartz
Bitte Ergänzung beachten:
Film von Nina Koshofer
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6174782
Woche 50/25
Di., 9.12.
17.05 sportstudio live
Handball-WM der Frauen
Bitte Ergänzung beachten:
Deutschland - Brasilien
Viertelfinale
Mi., 10.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.15 Die Spur (HD/UT)
Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner
Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler
Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau
Deutschland 2025
Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 10. Dezember 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)
Woche 2/26
Di., 6.1.
17.45 Lesch sieht Schwartz
Bitte Ergänzung beachten:
Film von Nina Koshofer
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6174782
© 2025 news aktuell