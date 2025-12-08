Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FD2T7M4 08.12.2025 08:02:11 3.000 1,58 EUR
DE000FD2T7S1 08.12.2025 08:02:17 5.000 0,91 EUR
DE000FD0K307 08.12.2025 08:03:58 4.000 0,68 EUR
DE000SX6YDU9 08.12.2025 08:05:50 3.000 1,46 EUR
