Die Aussicht auf eine Zinssenkung der Fed entfacht neue Kauflaune im Krypto-Markt und lässt Bitcoin, Ethereum und Co. wieder an Stärke gewinnen.Der Krypto-Markt startet mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Angetrieben von wachsenden Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve legen Bitcoin und die großen Altcoins deutlich zu. Besonders Ethereum, Solana und Cardano stehen im Fokus der Anleger. Am Montagmittag notiert Bitcoin rund 3,2 Prozent höher bei 92.200 US-Dollar. Ethereum steigt um 3,8 Prozent auf 3.160 US-Dollar. XRP gewinnt ebenfalls 3,2 Prozent auf 2,10 US-Dollar. Solana und Cardano führen die Gewinnerliste mit Kursaufschlägen von jeweils …