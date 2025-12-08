München (ots) -Die Gäste:Peer Steinbrück (SPD, ehemaliger Bundesfinanzminister)Thomas de Maiziére (CDU, ehemaliger Bundesminister des Inneren- und der Verteidigung)Peter Neumann (Politikwissenschaftler)Dirk Steffens (Wissenschaftsjournalist und Moderator)Julia Ruhs (Bayerischer Rundfunk)Anna Lehmann (taz)Reformstau in DeutschlandIm Studio diskutieren der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) und der langjährige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maiziére (CDU).Neue US-SicherheitsstrategieIm Gespräch: der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Peter Neumann.Es kommentieren: der Wissenschaftsjournalist und Moderator Dirk Steffens, die Reporterin beim Bayerischen Rundfunk, Julia Ruhs, sowie die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6174799

