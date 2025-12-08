Das Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns ist seit heute nun auch eigenständig an der Börse notiert. Die mit Spannung erwartete Abspaltung von Marken wie Magnum wurde damit mit Verspätung vollzogen. Wie viel Appetit die Börse auf die Anteilsscheine hat, was Anleger wissen müssen. Es ist geschafft: Die Aktien von "The Magnum Ice Cream Company" (TMICC), dem Geschäftsbereich für die Eis-Marken von Unilever, haben heute den Handel an der Börse aufgenommen. Der Konzern hält bekannte Marken wie Magnum, ...

