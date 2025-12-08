hier

Am vergangenen Donnerstag wurde es verabschiedet, um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wenn mehr Bohrungen durchgeführt werden und Geothermie-Anlagen entstehen, profitiert DALDRUP als einziger deutscher Experte auf dem Gebiet. Knapp 50 Mio. € Umsatz wird der Small Cap 2025 erlösen, das Auftragsbuch ist mit 140 Mio. € bereits gut gefüllt. Weitere Aufträge sollten die Visibilität erhöhen. Ziel sind 10 % EBIT-Marge plus X.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent