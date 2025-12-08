Am vergangenen Donnerstag wurde es verabschiedet, um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wenn mehr Bohrungen durchgeführt werden und Geothermie-Anlagen entstehen, profitiert DALDRUP als einziger deutscher Experte auf dem Gebiet. Knapp 50 Mio. € Umsatz wird der Small Cap 2025 erlösen, das Auftragsbuch ist mit 140 Mio. € bereits gut gefüllt. Weitere Aufträge sollten die Visibilität erhöhen. Ziel sind 10 % EBIT-Marge plus X.
Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie hier. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent
Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie hier. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent
© 2025 Bernecker Börsenbriefe