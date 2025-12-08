Berlin (ots) -- 4 von 10 Spielenden freuen sich auf das gemeinsame Spielen von Games rund um Weihnachten- Für 31 Prozent der Spielenden gehört Gaming mit Familie oder Freunden fest zur Weihnachtszeit- 39 Prozent der Gamerinnen und Gamer haben sich schon einmal selbst Gaming-Geschenke zu Weihnachten gemachtGlühwein, Gans und Games: Für Millionen Gamerinnen und Gamer ist die Weihnachtszeit gleich Gaming-Zeit. So freuen sich rund 4 von 10 Spielenden (37 Prozent) auf das gemeinsame Spielen von Games rund um Weihnachten. Das entspricht 16 Millionen Menschen in Deutschland ab 16 Jahren. Ein Viertel der Gamerinnen und Gamer (26 Prozent) hat sich vorgenommen, zu Weihnachten zusammen vor Ort mit anderen zu spielen. Hierzu passt: Für knapp ein Drittel aller Spielenden (31 Prozent) gehört das Spielen von Games mit Familie oder Freunden rund um Weihnachten einfach zur Weihnachtszeit dazu. Knapp 4 von 10 Spielenden (39 Prozent) haben sich schon einmal selbst ein Gaming-Geschenk zu Weihnachten gemacht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des game - Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov. Und wenn es zu Weihnachten doch einmal zu stressig wird, nutzen 4 von 10 Spielenden (40 Prozent) Games gerne, um in der Weihnachtzeit zu entspannen und entschleunigen. Ähnlich viele Gamerinnen und Gamer (37 Prozent) freuen sich auf Games-Events in Spielen, etwa mit passenden weihnachtlichen Skins und Levels oder angepassten Spielmodi wie Schneeballschlachten.Gaming-Geschenke sind der Tipp für dieses WeihnachtsfestGaming-Geschenke zu Weihnachten sind in diesem Jahr in Deutschland besonders beliebt wie der game zuvor bereits berichtete (https://www.game.de/gaming-geschenke-zu-weihnachten-beliebt/): 26 Millionen Deutsche über 16 Jahren (37 Prozent) würden sich über Games, Spiele-Hardware oder Zubehör unter ihrem Weihnachtsbaum freuen. Am beliebtesten sind dabei Games - ob für PC, Spielekonsole oder Mobilgeräte: Etwa 11 Millionen Deutsche würden sich über Spiele freuen. Auf Platz zwei der beliebtesten Gaming-Geschenke landen Spielekonsolen, über die sich 8 Millionen Menschen in Deutschland zu Weihnachten besonders freuen würden. Dahinter landen auf Platz drei direkt Guthabenkarten, um innerhalb des eigenen Lieblingsspiels oder auf Download-Plattformen shoppen gehen zu können. Nahezu 8 Millionen Menschen würden bei einem solchen Geschenk vor Freude strahlen.Informationen über die UmfragedatenDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2047 Personen zwischen dem 07. und 12.11.2025 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.Pressekontakt:Velyana Richtergame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-12E-Mail: velyana.richter@game.dewww.game.deInstagram: game_verbandLinkedIn: game-verbandBluesky: gameverband.bsky.socialOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/6174825