VinFast hat offiziell seine Pläne bestätigt, in Indien in den Markt für Elektroroller und Elektrobusse einzusteigen. Das Unternehmen wird Fahrzeuge dieser beiden Kategorien vor Ort herstellen, um sie zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Das vietnamesische Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit der Regierung des südindischen Bundesstaats Tamil Nadu unterzeichnet, um 500 Millionen US-Dollar (ca. 429 Millionen Euro) in den Ausbau seiner ...

