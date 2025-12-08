Der Goldpreis kann zum Wochenauftakt erneut etwas zulegen. In den vergangenen Handelstagen pendelte der Kurs auf anhaltend hohem Niveau seitwärts. geht es nach dem Edelmetallhändler Heraeus, so könnte es mit dieser Entwicklung noch einige Zeit weitergehen. Allerdings sollten deren Prognose zufolge auch noch deutlich höhere Kurse drin sein. "Wir erwarten für 2026 den Goldpreis in einer Spanne von 3.750 bis 5.000 US-Dollar je Unze", erklärte der Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus Precious Metals, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär