Der Goldpreis kann zum Wochenauftakt erneut etwas zulegen. In den vergangenen Handelstagen pendelte der Kurs auf anhaltend hohem Niveau seitwärts. geht es nach dem Edelmetallhändler Heraeus, so könnte es mit dieser Entwicklung noch einige Zeit weitergehen. Allerdings sollten deren Prognose zufolge auch noch deutlich höhere Kurse drin sein. "Wir erwarten für 2026 den Goldpreis in einer Spanne von 3.750 bis 5.000 US-Dollar je Unze", erklärte der Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus Precious Metals, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.