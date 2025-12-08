EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 8. Dezember 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung KI-basierter Displays widmet, die überragende räumliche Realitätserlebnisse ohne 3D-Brillen ermöglichen, freut sich bekannt zu geben, dass es eingeladen wurde, am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, 30 Minuten lang auf der Emerging Growth Conference zu präsentieren. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über den unten stehenden Link, um Ihre Teilnahme zu bestätigen und Updates zu erhalten. Metavista3D lädt Einzel- und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, an der interaktiven Echtzeit-Präsentation teilzunehmen. Die Präsentation bietet bestehenden Aktionären und der Investment-Community die Möglichkeit, in Echtzeit mit dem CEO des Unternehmens, Jeffrey Carlson, und dem COO, Neil Hide, zu interagieren. Herr Carlson und Herr Hide werden die Präsentation halten und anschließend möglicherweise die Fragerunde eröffnen. Bitte reichen Sie Ihre Fragen im Voraus an Questions@EmergingGrowth.com ein oder stellen Sie Ihre Fragen live während der Veranstaltung. Metavista3D präsentiert um 10:15 Uhr ET für 30 Minuten. Bitte registrieren Sie sich hier, um sicherzustellen, dass Sie an der Konferenz teilnehmen und alle veröffentlichten Updates erhalten: https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1717093&tp_key=e9cb5d164a&sti=ddd Falls Teilnehmer nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird ein archivierter Webcast auf EmergingGrowth.com und auf dem Emerging Growth YouTube-Kanal, http://www.YouTube.com/EmergingGrowthConference , verfügbar sein. Über die Emerging Growth Conference Die Emerging Growth Conference ist eine effektive Möglichkeit für börsennotierte Unternehmen, ihre neuen Produkte, Dienstleistungen und andere wichtige Ankündigungen der Investment-Community bequem und zeitsparend von ihrem Büro aus zu präsentieren und zu kommunizieren. Der Fokus der Konferenz liegt auf Unternehmen aus einer Vielzahl von Wachstumsbranchen mit starken Managementteams, innovativen Produkten und Dienstleistungen, einer fokussierten Strategie, deren Umsetzung und dem Gesamtpotenzial für langfristiges Wachstum. Das Publikum umfasst potenziell Zehntausende von Einzel- und institutionellen Anlegern sowie Anlageberater und Analysten. Alle Sitzungen werden per Video-Webcast übertragen und finden in der Eastern Time Zone statt. Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen sollen. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com. Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T gelistet. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "planen", "erwarten", "glauben", "anstreben", "vorschlagen", "schätzen", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf unter anderem die Emerging Growth Conference und die dortige Präsentation des Unternehmens, die Entwicklung und den Ausbau der Technologie des Unternehmens sowie die Geschäftsziele des Unternehmens. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen, und unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen des Marktes, des Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, der allgemeinen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Veröffentlichungen des Unternehmens dargelegt sind. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten. Diese Faktoren sind nicht als abschließend zu betrachten. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Jeffrey Carlson, CEO

E: jeff@metavista3d.com

