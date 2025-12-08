EQS-News: SharkNinja
FRANKFURT AM MAIN, Germany, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heidi Klum ist das neueste Mitglied in der SharkNinja "Nachbarschaft". Als neue globale Markenbotschafterin von SharkNinja wird Heidi Klum - Supermodel, Produzentin und Emmy-prämierter Fernsehstar - das globale Produktdesign- und Technologieunternehmen insbesondere in den EMEA-Märkten, einschließlich Deutschland, repräsentieren.
Als Multitalent mit einer internationalen Fangemeinde reiht sie sich damit in die wachsende Familie prominenter SharkNinja-Botschafter wie Kevin Hart, Tom Brady und weiterer ein. Die Zusammenarbeit mit einflussreichen Persönlichkeiten unterstreicht das Bestreben von SharkNinja, Spitzeninnovationen mit authentischen Geschichten zu verbinden, die Menschen inspirieren.
"Wir freuen uns außerordentlich, Heidi Klum in der SharkNinja Nachbarschaft willkommen zu heißen", sagt Mark Barrocas, Chief Executive Officer von SharkNinja. "Heidi Klum gelingt es, alltägliche Momente mit Stil und Authentizität besonders zu machen - und dabei charmant und humorvoll zu sein. Das macht sie zur perfekten Partnerin, um zu zeigen, wie unsere leistungsstarken Produkte den Alltag von Menschen erleichtern."
Die Partnerschaft begann am vergangenen Wochenende, als Heidi Klum und Kevin Hart beim Tragen der CryoGlow LED-Maske von Shark Beauty gesichtet wurden. Die Zusammenarbeit wird das ganze Jahr über mit einer Reihe von Kampagnenaktivitäten an unterschiedlichen Touchpoints fortgesetzt. Heidi Klum wird im Rahmen der SharkNinja Nachbarschafts-Serie "SharkNinja Neighbors" immer wieder Einblicke in ihren Alltag geben und ihre Lieblingsprodukte von SharkNinja vorstellen.
"Ich liebe Produkte, die das Leben einfacher und glamouröser machen", sagt Heidi Klum. "SharkNinja hat es einfach verstanden. Ich habe die Shark Beauty CryoGlow ausprobiert und mich sofort verliebt! Ich freue mich sehr, in die SharkNinja Nachbarschaft einzuziehen, und kann es kaum erwarten, meine Favoriten mit allen zu teilen."
Für weitere Informationen über SharkNinja besuchen Sie bitte www.sharkninja.com. Weitere Informationen zu Shark erhalten Sie unter www.sharkclean.de, und zu Ninja unter www.ninjakitchen.de.
