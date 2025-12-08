Diese beliebte SDAX-Aktie erlebt aktuell einen deutlichen Absturz und fällt von einem Rekordtief zum nächsten. Das belastet die Papiere jetzt, und so geht es weiter. Für Anleger im Pharma-Verpackungsbereich sind die Zeiten am Montag düster geblieben. Allen voran galt dies für die Aktien von Schott Pharma, die seit Anfang November immer neue Rekordtiefs markieren und ihre Talfahrt derzeit noch beschleunigen. SDAX-Aktie crasht von einem Rekordtief ...

