Die neue Organisationsstruktur von Helvetia Baloise Deutschland ist bereits finalisiert und auch das Führungsteam steht: Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jürg Schiltknecht. Im Vorstandsteam sind zudem Dr. Barbara Ries, Christoph Willi, Burkhard Gierse, Dr. Matthias Hilgert und Kirsten Granzer. Bereits vergangene Woche hatte AssCompact darüber berichtet, dass Helvetia und Baloise in Deutschland zukünftig einen gemeinsamen Auftritt haben. Die neue gemeinsame Organisationsstruktur von Helvetia Baloise ...

