Analyst stellt Bitcoin-These auf den Kopf: Warum der wahre Bärenmarkt schon vorbei sein könnte

Der Bitcoin-Kurs startet knapp über der Marke von 90.000 US-Dollar in die neue Woche - ein erster Hinweis auf mögliche Stabilisierung. Dennoch gelang es dem Markt bislang nicht, dieses Niveau nachhaltig zu halten. Viele Anleger interpretieren die Situation als frühes Stadium eines größeren Bärenmarktes. Doch einige Experten sehen die Lage völlig anders. Einer davon ist Analyst Shanaka Perera, der auf X eine provokante These formuliert.

War 2025 bereits der Bärenmarkt?

Perera argumentiert, dass der eigentliche Bärenmarkt bereits hinter uns liegen könnte - und die meisten Marktteilnehmer ihn schlicht übersehen haben. Grundlage seiner Aussage ist ein ungewöhnliches Verhalten von Bitcoin: Erstmals wurde das Allzeithoch noch vor dem Halving erreicht. Was viele als bullisches Signal werteten, sieht Perera als Hinweis auf eine sogenannte Zyklus-Inversion.

Nach seiner Analyse war 2024 weniger der Start in einen klassischen Bullenmarkt, sondern vielmehr ein politisch motiviertes Bewertungsintermezzo. Die Hoffnung auf eine krypto-freundlichere US-Regierung, regulatorische Lockerungen und die Einführung von Spot-ETFs trieben die Kurse nach oben, ohne dass sich der Markt strukturell in einem Aufwärtstrend befand. Erst 2025 erfolgte der wirkliche Belastungstest - allerdings auf einem Kursniveau, das viele Anleger psychologisch fehlinterpretieren.

Deutliche Bärenmarkt-Merkmale trotz hoher Bitcoin-Preise

2025 weist nach Pereras Interpretation mehrere klare Bärenmarkt-Signale auf: stark erhöhte Bitcoin-Dominanz, massive Altcoin-Verluste, Milliardenabflüsse aus Krypto-ETFs, sowie ein zeitweiser Rückgang des BTC-Kurses um fast 30 %. Gleichzeitig erreichten Stimmungsindikatoren extreme Angstzustände. Bemerkenswert ist, dass all dies in einer Preisregion um 90.000 US-Dollar geschah - ein Niveau, das noch wenige Jahre zuvor als unerreichbar galt.

Hier greift der Gedanke der Zyklus-Inversion: Der klassische Vierjahreszyklus existiert weiter, wird jedoch zunehmend vom institutionellen Kapitalfluss überlagert. Mit über 120 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-ETFs steuern heute globale Liquidität, Zinspolitik und makroökonomische Faktoren den Markt stärker als je zuvor. Das Halving beeinflusst weiterhin das Angebot, doch die Nachfrage wird zunehmend durch die Fed-Politik und internationale Kapitalströme bestimmt.

Was bedeutet das für 2026? Szenario eines explosiven Aufwärtstrends

Wenn Pereras These stimmt, könnte 2025 bereits der Abwärtsteil des Zyklus gewesen sein. Damit würde als nächster Abschnitt nicht ein Crash folgen, sondern die eigentliche Übertreibungsphase. Kursziele zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar wären in diesem Kontext nicht unrealistisch, sondern eine logische Folge anziehender globaler Liquidität.

Während Anleger noch versuchen, zu erkennen, ob ein Bärenmarkt oder ein bevorstehender Bullrun dominiert, zeigen einzelne Altcoins bereits wieder Stärke - besonders Bitcoin Hyper (HYPER). Das Projekt baut nicht auf kurzfristige Zyklen, sondern adressiert die strukturelle Zukunftsfrage: Wie kann Bitcoin aktiv genutzt werden, um künftig weiter Kapital anzuziehen?

Bitcoin Hyper steigert die Nutzbarkeit von Bitcoin und die potenzielle Nachfrage

Bitcoin Hyper verfolgt das Ziel, Bitcoin von einem reinen Wertaufbewahrungsmittel zu einem produktiven Asset zu machen. Die Layer-2-Architektur nutzt die Sicherheit des Bitcoin-Mainnets und kombiniert sie mit der Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine. Dadurch können Nutzer BTC erstmals in DeFi-Protokollen, dApps, Smart Contracts und Gaming-Anwendungen verwenden - schnell und kostengünstig.

Für Investoren ist das Timing interessant: Sollte der Bärenmarkt aus Sicht einiger Analysten bereits beendet sein, beginnt typischerweise jetzt die Phase steigender Frühphaseninvestitionen. Projekte wie Bitcoin Hyper stehen daher strategisch günstig da, da sie in Infrastrukturrollen hineinwachsen können, bevor ein neuer Marktzyklus voll einsetzt.

Der $HYPER-Token dient als zentrales Element auf der Hyper Chain - für Gebühren, Staking, Governance und Liquiditätspools. Bereits knapp 30 Millionen US-Dollar flossen in den laufenden Presale, was das enorme Interesse bestätigt.

